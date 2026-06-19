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19 jun 2026 Actualizado 20:02

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Medellín

Desde Antioquia, la Séptima División coordina la seguridad para las elecciones con 17 mil efectivos

Esta división tendrá personal en vías, puntos de votación y acompañamiento al transporte electoral.

Seguridad del Ejército para elecciones del 21 de junio- foto Séptima División

Seguridad del Ejército para elecciones del 21 de junio- foto Séptima División

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Antioquia

La Séptima División del Ejército, que tiene un área de responsabilidad en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, además de Puerto Boyacá y algunas poblaciones de Sucre, desplegó un amplio dispositivo de seguridad para garantizar la tranquilidad durante los comicios de este domingo 21 de junio, cuando se desarrollara la segunda vuelta presidencial.

La División coordina este dispositivo desde Antioquia con 17 mil uniformados que no solo garantizarán la seguridad en puestos de votación y vías, sino que también apoyan el transporte del material electoral. “Este esfuerzo busca prevenir cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de los votantes y garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera segura, transparente y en completa normalidad. Este esfuerzo busca prevenir cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de los votantes y garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera segura, transparente y en completa normalidad.”, manifestó la entidad castrense.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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