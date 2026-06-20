🔴 Países Bajos vs. Suecia EN VIVO | Siga la transmisión del partido del Grupo F del Mundial 2026

Suecia buscará conseguir dos victorias consecutivas en el inicio de una Copa del Mundo por primera vez desde 1958.

La segunda jornada del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá un atractivo enfrentamiento entre dos selecciones europeas que llegan con realidades distintas tras su estreno en el torneo. Países Bajos buscará su primera victoria en la competición, mientras que Suecia intentará ratificar las buenas sensaciones que dejó en su debut y acercarse a los dieciseisavos de final.

Previa del Partido

El estreno mundialista no fue el esperado para la selección dirigida por Ronald Koeman. Países Bajos dejó escapar una victoria que parecía asegurada ante Japón y terminó igualando 2-2 en un encuentro en el que estuvo por delante en el marcador hasta los minutos finales.

Este resultado obliga a la “Naranja Mecánica” a reaccionar de inmediato para evitar llegar a la última jornada fuera de los puestos de clasificación. A pesar del tropiezo, los neerlandeses cuentan con una plantilla de experiencia y calidad que los mantiene como uno de los candidatos a avanzar de ronda.

Además, este será su primer enfrentamiento mundialista ante una selección europea desde la histórica goleada 5-1 sobre España en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014, uno de los resultados más recordados en la historia reciente del torneo.

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Por su parte, Suecia protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la primera fecha al imponerse por 5-1 a Túnez. El conjunto escandinavo mostró una gran eficacia ofensiva y dejó prácticamente sentenciado el encuentro desde los primeros minutos.

La goleada fue tan impactante que terminó provocando la salida del seleccionador tunecino y permitió a los suecos igualar la cantidad de goles que habían marcado en toda la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

Ahora, Suecia buscará conseguir dos victorias consecutivas en el inicio de una Copa del Mundo por primera vez desde 1958, edición en la que alcanzó la final jugando como anfitriona.

Sin embargo, la historia reciente no juega completamente a su favor cuando se enfrenta a rivales europeos en fases de grupos mundialistas. Los suecos solo han ganado uno de sus últimos siete partidos ante selecciones de la UEFA en esta instancia, registrando además dos empates y cuatro derrotas.

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