Resumen de la jornada Mundial 2026: EE.UU., Marruecos y Brasil lograron triunfo

Una nueva jordana de grandes partidos se disputaron este viernes con partidos de los grupos C y D. Estados Unidos se convirtió en el segundo equipo en avanzar a fase de dieciseisavos de final, luego de imponerse a Australia, tras México, que había sido el primero con su victoria ante Corea del Sur.

Estados Unidos 2-0 Australia

Sin Christian Pulisic, ausente por molestias físicas, el equipo de Pochettino se impuso por 2-0 y pudo manejar el partido a cabalidad, aunque los de Oceania tuvieron algunas llegadas, pero no lograron convertir. El primero de la tarde fue al minuto 11, con un autogol de Cameron Burgess, quien por intentar cerrar un centro desde la izquierda, terminó enviándola contra su propio arco.

El segundo fue obra de Alex Freeman al 43′. Luego de un cobro en corto, el remate desde el borde del área y un rebote, el defensa central del Villarreal ganó el cabezazo ante la salida del arquero y la mandó a guardar.

Estados Unidos llegó a 6 puntos, se instaló en la próxima fase y deberá cerrar con triunfo ante Turquía para consolidarse en la primera posición.

Escocia 0-1 Marruecos

Luego del empate 1-1 contra Brasil en la primera fecha, el conjunto africano se impuso por la mínima diferencia en su segunda salida ante Escocia, resultado que lo ubicó en el segundo lugar del Grupo C.

El gol de la victoria llegó apenas al minuto 2 del encuentro. En la primera gran acción del encuentro, Brahim Díaz cedió para Saibari y este con una volea la mandó a guardar esquineado a un palo del portero Angus Gunn.

Brasil 3-0 Haití

El equipo de Carlo Ancelotti se quitó la presión de encima luego de vencer a Haití por 3-0. Si bien fue victoria, por ser Vrasil y el rival, se pensó que iba a ser una diferencia mucho más marcada, aunque al final se ubican en el primer puesto del Grupo C.

A la Canarinha le costó 23 minutos para abrir el marcador. Vinicius remató al arco, quedó el rebote que dio el arquero y luego llegó el jugador del United, Matheus Cunha, para con un rebote enviarlo a guardar. El segundo también fue obra de Cunha, quien recibió un pase de Vinícius y remató al primer palo del arquero.

Antes de terminar el primer tiempo, fue Vinícius el que finalizó la jugada tras un pase de Lucas Paquetá y puso el 3-0, que luego sería el marcador final.

Turquía vs. Paraguay

Cerrarán la jornada con el enfrentamiento en Santa Clara, California. Se enfrentan luego de perder el juego de ida, ante Australia y Estados Unidos, respectivamente.