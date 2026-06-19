🔴Brasil vs. Haití por el Mundial 2026 EN VIVO: siga acá la transmisión con Ancelotti y Vinícius

La Canarinha necesita su primera victoria del torneo, mientras que Haití buscará dar la sorpresa y mantenerse con vida en el Grupo C.

Brasil afrontará un partido de máxima exigencia frente a Haití con la necesidad de conseguir una victoria que le permita encaminar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti no pasó del empate 1-1 ante Marruecos en su debut y dejó varias dudas en su funcionamiento, especialmente al verse superado en cantidad de remates, algo que no ocurría desde hace más de cuatro décadas en una Copa del Mundo.

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La presión ahora recae sobre la selección brasileña, que no puede permitirse un nuevo tropiezo si quiere evitar complicaciones en la recta final de la fase de grupos. Además del resultado, la Canarinha buscará recuperar su identidad y ofrecer una actuación más convincente, teniendo en cuenta que solo ha logrado dos victorias en sus últimos seis compromisos oficiales. El objetivo no es únicamente avanzar a la siguiente ronda, sino hacerlo recuperando la autoridad que históricamente ha caracterizado a la pentacampeona del mundo.

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Del otro lado estará una selección haitiana que, pese a caer 1-0 ante Escocia, dejó sensaciones positivas en su regreso a un Mundial después de más de cinco décadas. Haití fue uno de los equipos más insistentes en ataque durante la primera jornada y demostró que puede competir de igual a igual. Aunque la diferencia en el ranking FIFA favorece ampliamente a Brasil, Les Grenadiers intentarán aprovechar cualquier espacio para sorprender y evitar una quinta derrota consecutiva en la historia de sus participaciones mundialistas.

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