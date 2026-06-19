🔴 Estados Unidos vs. Australia EN VIVO | Siga la transmisión del segundo partido del grupo D

Ambos equipos llegan con una victoria, este partido es determinante para definir el rumbo del Grupo D.

La segunda jornada del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá uno de los encuentros más atractivos entre dos selecciones que comenzaron con victoria. Estados Unidos y Australia se enfrentarán en Seattle con la posibilidad de quedar muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final y, además, adueñarse del liderato de la zona.

Previa del partido

La Selección de Estados Unidos llega fortalecida tras firmar una de las actuaciones más destacadas de la primera fecha. El conjunto norteamericano derrotó con autoridad 4-1 a Paraguay, convirtiéndose por primera vez en su historia en una Copa del Mundo en un equipo capaz de marcar cuatro goles en un mismo encuentro.

La victoria también igualó la mayor diferencia de goles conseguida por los estadounidenses en un Mundial, una marca que se remontaba a dos triunfos por 3-0 obtenidos en la edición de 1930. Precisamente desde aquel torneo, Estados Unidos no logra encadenar dos victorias consecutivas en una fase final mundialista.

De conseguir un nuevo triunfo ante Australia, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino alcanzaría una estadística que no consigue desde Corea-Japón 2002, cuando logró avanzar hasta los cuartos de final.

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Por su parte, Australia fue una de las selecciones que sorprendió en la jornada inaugural, derrotaron 2-0 a Turquía gracias a una actuación sólida en defensa y efectiva en ataque, sumando así su primera victoria en un debut mundialista desde Alemania 2006.

Una de las decisiones más llamativas del seleccionador australiano fue apostar por Patrick Beach como portero titular por encima del experimentado capitán Mathew Ryan, una decisión que terminó dando resultados positivos en el estreno del torneo.

Curiosamente, la racha reciente de Australia comenzó con una derrota amistosa por 2-1 precisamente frente a Estados Unidos, un antecedente que añade un ingrediente extra a este enfrentamiento.

Con ambos equipos llegando tras una victoria convincente, el duelo en Seattle promete ser determinante para definir el rumbo del Grupo D y podría dejar a uno de los dos con un pie en la siguiente ronda.

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