Elecciones 2026: Así será el plan de seguridad del Ejército en el Eje Cafetero para segunda vuelta

En las zonas rurales el ejército desplegado para la segunda vuelta presidencial en el eje cafetero. Foto: Cortesía Octava Brigada del Ejército

Armenia

1400 soldados de la Octava Brigada del Ejército garantizarán la seguridad en los 53 municipios del eje cafetero para la segunda vuelta presidencial.

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará el próximo 21 de junio de 2026, la Octava Brigada del Ejército Nacional desplegará un dispositivo especial de seguridad en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, con el propósito de garantizar el libre ejercicio de la democracia y brindar tranquilidad a los ciudadanos durante la jornada electoral.

En esta región del país, más de dos millones de ciudadanos se encuentran habilitados para ejercer su derecho al voto. Para proteger el proceso electoral, la Octava Brigada dispondrá 1400 soldados, quienes desarrollarán labores de seguridad y acompañamiento en los diferentes puestos de votación establecidos en su jurisdicción.

El dispositivo de seguridad cubrirá los 127 puestos de votación ubicados en los tres departamentos, donde las tropas mantendrán presencia permanente antes, durante y después de la jornada electoral, en coordinación con la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil y demás autoridades competentes.

Cortesía Octava Brigada del Ejército

De acuerdo con los análisis realizados por las autoridades, los puestos de votación han sido cubiertos según su nivel de criticidad, permitiendo focalizar capacidades y fortalecer las medidas de prevención y reacción en aquellos lugares que requieren una atención diferencial para garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

El coronel Julián Andrés Arango Betancourt, comandante de la Octava Brigada, reiteró el compromiso institucional de los hombres y mujeres del Ejército Nacional con la protección de la democracia, invitando a los ciudadanos a participar de manera masiva, pacífica y responsable en esta importante jornada electoral.