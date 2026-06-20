Neiva adopta ley seca y restricciones especiales para las elecciones de este domingo, 21 de junio

Neiva

La Alcaldía de Neiva expidió el Decreto 0249 de 2026, mediante el cual estableció medidas especiales de orden público que regirán antes, durante y después de la jornada electoral de este domingo 21 de junio, cuando se llevará a cabo la segunda vuelta para elegir Presidente y Vicepresidente de la República.

Entre las principales disposiciones se encuentra la ley seca, que comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22. Además, se restringirá la circulación y permanencia de menores de edad en espacios públicos entre las 9:00 de la noche del sábado y las 6:00 de la mañana del domingo.

El decreto también prohíbe estacionar vehículos frente a los puestos de votación y en un radio de hasta 100 metros de estos durante la jornada electoral. De igual forma, estarán restringidos los trasteos, el transporte de escombros y materiales de construcción, así como el uso, manipulación y comercialización de pólvora durante el periodo establecido por las autoridades.

Para garantizar la seguridad del proceso democrático, más de 1.200 integrantes de diferentes instituciones conformarán el dispositivo especial de vigilancia. La Policía Metropolitana desplegará 750 uniformados, mientras que el Ejército contará con 250 soldados y la Fiscalía apoyará con 150 funcionarios. Además, las autoridades recordaron que está prohibido el uso de teléfonos celulares dentro de los cubículos de votación y anunciaron la implementación de sistemas biométricos y de reconocimiento facial en varios puestos electorales de la ciudad.

Finalmente, el secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara Castro afirmó que “también tuvimos un Consejo de Seguridad en el cual adoptamos unas medidas preventivas y dispositivos para que, en caso de que se llegue a presentar algún brote de alteración del orden público, algún disturbio podamos nosotros de manera rápida y efectiva actuar para evitar que el orden público se altere en nuestra ciudad”.