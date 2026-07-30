‘Jalón de orejas’ de Contraloría a la MinTransporte por irregularidades de contratación en Aerocivil

La Contraloría General le envió un duro pronunciamiento a la ministra de Transporte, María Fer nanda Rojas, tras las declaraciones que dio sobre las polémicas contrataciones en la Aeronáutica Civil, en las que ha sido mencionada Gabriela Muñóz y su familia.

La jefe de la cartera señaló en que pidió información sobre la contratación a la Aeronáutica Civil la recibió incompleta.

(En contexo: “No se me puede ocultar información”: MinTransporte tras denuncias contra Gabriela Muñoz y Aerocivil)

“He recibido información incompleta como ministra. Es que no soy defensora de nadie, pero sí quien tiene la autoridad en el sector para pedir cualquier información. Y me ha llegado un PDF incompleto y donde no se puede comparar. Es una falta de respeto como ministra y tomaré todas las acciones porque a mí ni a nadie se le puede ocultar información”.

Además, la funcionaria señaló que la Contraloría y Procuraduría hanhecho actuaciones profundas, auditorias serias, que ella pidió y remató: “estoy a la espera de los resultados de esas actuaciones y no me va a temblar la mano”.

Ante ello, el ente de control le recordó que ella hace parte del Consejo Directivo de la AeroCivil y que le notificó sobre la auditoría con los hallazgos que encontró en la Aeronáutica Civil.

“En nuestro Oficio con radicado CGR Nro. 2026EE0144374 del 10 de julio de 2026 y dado que Usted también ejerce la presidencia del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) desde su posesión como Ministra de Transporte, para su conocimiento y demás fines que estime necesarios, atentamente le remitimos el Informe final CGR-CDSI Nro. 12 de junio de 2026, de la Auditoría Financiera realizada por esta Contraloría Delegada a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (AEROCIVIL) y correspondiente a la gestión fiscal realizada durante la vigencia 2025″, señaló el ente de control.