El Pulso del Fútbol, 20 de junio de 2026

¿Le gustan las nuevas reglas del fútbol? El PULSO DEL Fútbol, 20 de junio 00:00:00 34:37 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre lo que pasó ayer y hoy en la jornada del mundial y el mercado de fichajes de Colombia. César dijo: “Junior negocia la vinculación de Duván Vergara jugador de Racing que tienen contrato hasta 2028”. Sobre el tema Steven agregó:” Pero lo veo difícil César porque ayer el periodista Merlo el periodista argentino que tiene buena información dijo que Racing no tiene planes de deshacerse del jugador”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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