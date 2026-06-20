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20 jun 2026 Actualizado 18:24

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El Pulso del Fútbol, 20 de junio de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la expulsión de Miguel Almiron contra Turquía y las nuevas reglas de la FIFA.

Paraguay vs. Turquía / Getty Images

Paraguay vs. Turquía / Getty Images / Anadolu

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¿Le gustan las nuevas reglas del fútbol? El PULSO DEL Fútbol, 20 de junio

¿Le gustan las nuevas reglas del fútbol? El PULSO DEL Fútbol, 20 de junio

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre lo que pasó ayer y hoy en la jornada del mundial y el mercado de fichajes de Colombia. César dijo: “Junior negocia la vinculación de Duván Vergara jugador de Racing que tienen contrato hasta 2028”. Sobre el tema Steven agregó:” Pero lo veo difícil César porque ayer el periodista Merlo el periodista argentino que tiene buena información dijo que Racing no tiene planes de deshacerse del jugador”.

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