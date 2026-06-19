Soberanía, sostenibilidad y ambiente: las claves que Colombia debe tener en cuenta en Café Cruzado

Tanto para Mayr, exministro de Ambiente, como para Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), el desarrollo del trabajo ambiental en el país puede ser analizado con perspectiva de memoria histórica, en ciclos que parecen repetirse y que ubican hoy al país en una posición similar a la de hace 25 años.

En el séptimo capítulo de Café Cruzado, los dos advierten sobre los riesgos que enfrentan hoy la soberanía territorial y el desarrollo sostenible, entre otras cosas, por la falta de una visión amplia y multidisciplinar sobre los desafíos de seguridad y pobreza que enfrenta el país.

Aquí el capítulo: