Soberanía, sostenibilidad y ambiente: las claves que Colombia debe tener en cuenta en Café Cruzado
Para Juan Mayr y Rodrigo Botero, expertos en medio ambiente, el país necesita tomar el debate del desarrollo sostenible con más seriedad. La seguridad y la pobreza multidimensional también hacen parte de este capítulo.
Tanto para Mayr, exministro de Ambiente, como para Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), el desarrollo del trabajo ambiental en el país puede ser analizado con perspectiva de memoria histórica, en ciclos que parecen repetirse y que ubican hoy al país en una posición similar a la de hace 25 años.
En el séptimo capítulo de Café Cruzado, los dos advierten sobre los riesgos que enfrentan hoy la soberanía territorial y el desarrollo sostenible, entre otras cosas, por la falta de una visión amplia y multidisciplinar sobre los desafíos de seguridad y pobreza que enfrenta el país.
Aquí el capítulo: