Alta Tensión: ¿qué pasaría si Colombia se queda sin electricidad?

En la primera entrega de la primera miniserie documental de Prisa Inspira, Gustavo Gómez analiza el rol de la energía en la cotidianidad colombiana, su presencia e impacto en cada espacio que visita y en las diversas actividades que realiza. Un recurso que muchas veces se da por sentado que está y, por ende, que siempre estará.

No obstante, la coyuntura actual y la inminente llegada de un intenso fenómeno de El Niño obligan a mirar alrededor y reflexionar sobre un escenario en el que las reservas energéticas no son suficientes. La vida familiar, la productividad, la salud, la educación, la seguridad y, en general, la economía nacional, están en juego. Conozca las características, ventajas y desafíos para la generación de energía eléctrica, aquí:

Siga semana a semana, y a lo largo de siete capítulos más, las complejidades del sistema energético colombiano. Sus fortalezas, tensiones y riesgos. Porque sin energía, el país no sería el mismo.