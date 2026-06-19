Emergencia por explosión en polvorería ilegal en Floridablanca

Bucaramanga

En la tarde de este jueves se presentó una emergencia en el sector La Hormiga en Floridablanca tras una explosión que se registró en el interior de una polvorería que no sería legal.

Según el reporte preliminar de las autoridades ninguna persona resultó herida durante la emergencia, sin embargo sí se presentaron daños a la infraestructura en donde estaba esta fábrica de pólvora ilegal.

“Al llegar al sitio indicado, se observó que ya se encontraban presentes unidades de la Zona de Atención Policial de Floridablanca y personal del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, quienes se encontraban controlando la situación. Según lo manifestado por los vecinos del sector, en el lugar presuntamente funcionaba una fábrica ilegal de pólvora”, es el reporte preliminar de las autoridades.

La emergencia fue controlada en su totalidad por el cuerpo de bomberos quienes usaron cuatro vehículos y 12 unidades bomberiles.