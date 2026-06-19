4 mil uniformados garantizarán la seguridad en las elecciones presidenciales en Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín anunció que la ciudad cuenta con todas las garantías de seguridad, movilidad y logística para el desarrollo de la jornada electoral presidencial del próximo domingo 21 de junio, e hizo un llamado a la ciudadanía para participar masivamente en las urnas.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que existen las condiciones necesarias para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera libre, transparente y democrática para la jornada en la que estarán habilitados 250 puestos de votación y 5.329 mesas electorales distribuidas en toda la ciudad.

“Quiero invitar a toda la ciudadanía de Medellín a que salga a votar de manera masiva. Están dadas las condiciones de orden público en la ciudad para que la gente pueda ejercer un voto libre, transparente y consciente”, expresó el mandatario local.

Para garantizar la seguridad durante las elecciones, la ciudad contará con un dispositivo de más de 4.000 hombres y mujeres de la fuerza pública, entre integrantes de la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y demás organismos de control.

Las autoridades también instalarán un Puesto de Mando Unificado, desde donde se realizará un seguimiento permanente al desarrollo de la jornada electoral.

El alcalde destacó que el trabajo se desarrollará de manera articulada con la Fiscalía, la Procuraduría y las autoridades militares, que incluso han realizado sobrevuelos preventivos sobre Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá.

Habrá ley seca y el Metro será gratuito durante la jornada electoral

Las autoridades recordaron que la ley seca comenzará a regir desde las 6:00 p. m. del sábado y se extenderá hasta el mediodía del lunes.

Asimismo, el sistema Metro de Medellín prestará servicio con tarifa cero el domingo entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. para facilitar el desplazamiento de los votantes.

La medida aplicará para el sistema integrado de transporte articulado con el Metro y busca eliminar barreras de movilidad para incentivar la participación ciudadana.

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