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19 jun 2026 Actualizado 15:22

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Hurtos a establecimientos comerciales en Neiva disminuyeron un 10 %, según autoridades

El hurto a establecimientos de comercio, personas, vehículos y viviendas, han disminuido en el primer semestre del año.

Esto representa una disminución de 20 hechos denunciados. Foto policía Neiva.

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Las autoridades reportaron una reducción de 20 denuncias por hurto a establecimientos de comercio en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, insistieron en la importancia de denunciar los hechos para fortalecer las investigaciones y mejorar la percepción de seguridad en la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva informó que el hurto a establecimientos comerciales presenta una reducción del 15 % frente al año anterior. Según las cifras oficiales, a la fecha se han registrado 117 denuncias con noticia criminal, mientras que en el mismo periodo del año pasado se reportaron 137 casos. Esto representa una disminución de 20 hechos denunciados.

Héctor Betancourt, de la Policía metropolitana, afirmo que “de manera permanente en la identificación y judicialización de personas involucradas en actividades delictivas. Asimismo, destacó que los resultados operativos y las capturas suelen ser socializados con la comunidad para evidenciar el trabajo institucional”.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer la denuncia y mantener una comunicación cercana con los uniformados de cada sector. Recordó que cada zona de atención cuenta con seis policías asignados y que conocer a la patrulla del cuadrante permite reaccionar de manera oportuna ante situaciones sospechosas.

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José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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