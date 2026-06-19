Autoridades recomiendan usar rutas alternas durante los desfiles en Neiva

Neiva

Leonardo Salas, director técnico y operativo de la Secretaría de Movilidad de Neiva reiteró el llamado a conductores de vehículos de carga y tránsito nacional para que utilicen las variantes de Palermo - El Juncal y salida a Campoalegre o viceversa, durante los días de desfile. La medida busca evitar congestiones, teniendo en cuenta que la avenida Circunvalar permanecerá completamente cerrada por el desarrollo de los eventos folclóricos.

El funcionario explicó que los vehículos que se movilicen entre el norte y el sur del departamento deberán tomar corredores alternos para atravesar la ciudad. La restricción aplica especialmente para tractomulas y vehículos articulados, debido a que el recorrido oficial de los desfiles ocupa la totalidad de la avenida Circunvalar.

Como alternativa para la movilidad urbana, la carrera Segunda funcionará como corredor vial, “la carrera segunda se hace un corredor norte a sur, sur- norte sin darle vía hacia ningún lado; va desde la Glorieta de la plaza de la Plaza de San Pedro hasta el intercambiador vial de la Usco para que la gente pueda trasladarse de norte a sur” afirmó Salas.

Desde la administración municipal también recomiendan a los asistentes utilizar transporte público para llegar a los desfiles y evitar el uso de vehículos particulares. Además, señalan que se mantiene un plan de contingencia con agentes de tránsito y señalización especial, mientras avanza un proyecto para fortalecer la demarcación vial en sectores del centro y varios barrios de la ciudad.