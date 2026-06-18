Alcalde de Pitalito responsabiliza al Gobierno Nacional por crisis de seguridad en los municipios

Neiva

El alcalde de Pitalito, Yider Luna, aseguró en entrevista con Caracol Radio que durante su administración se han logrado avances en materia de seguridad. “Afortunadamente, debo decir que hemos disminuido muchísimo el hurto a comercio, el hurto a motos y el hurto a personas”, afirmó. Sin embargo, reconoció que el homicidio continúa siendo el principal reto para el municipio.

El mandatario cuestionó la falta de respaldo del Gobierno Nacional frente a las necesidades de seguridad de los territorios. “Hoy responsabilizo al presidente Gustavo Petro, hoy responsabilizo al Ministro del Interior; les hemos rogado, les hemos suplicado, por favor, ayúdennos, no nos dejen solos”, expresó.

Luna aseguró que, pese a las dificultades, la Alcaldía ha fortalecido su estrategia de seguridad ‘Vecino Vigilante’ mediante sistemas de monitoreo permanente y la implementación de más de 3.000 GPS subsidiados para motocicletas. “Yo hoy tengo monitoreado el municipio 24 horas, tengo 520 cámaras en todo el municipio de Pitalito, tanto en la parte urbana como en la parte rural”, afirmó el mandatario. Según explicó, estas acciones buscan prevenir delitos y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

Frente a los hechos violentos registrados en el municipio, el alcalde señaló que gran parte de los homicidios corresponden a hechos selectivos asociados a disputas entre estructuras delincuenciales. Además, cuestionó el sistema judicial al afirmar que personas con múltiples antecedentes continúan en libertad, lo que, según indicó, dificulta las acciones contra la criminalidad. “El sistema hoy está dándole más garantías al delincuente, está dándole más garantías a los bandidos que a la clase trabajadora”, concluyó.