Más de 30 platos competirán en el Festival SENA Cocina 2026 en La Guajira

SALUD

El SENA anunció que la cuarta edición del Festival ‘El SENA Cocina’ se realizará del 17 al 19 de junio en Riohacha, La Guajira, bajo el lema “Sünsa’i: ahumado de tradición, fuego de territorio”, una apuesta que busca exaltar los saberes ancestrales de la cocina colombiana a través de técnicas tradicionales de cocción a leña y ahumado.

Durante tres días, más de 30 platos elaborados por instructores y aprendices de distintas regiones del país competirán por el reconocimiento al mejor del certamen.

Además del prestigio gastronómico, los ganadores podrán asegurar recursos para fortalecer los procesos formativos.

Según la entidad, la iniciativa busca fortalecer la formación técnica en cocina mediante la recuperación y reinterpretación de técnicas ancestrales, promoviendo la identidad cultural y la competitividad gastronómica de los territorios.

La agenda académica contará con talleres y conferencias liderados por expertos nacionales e internacionales provenientes de Brasil y Turquía, quienes también harán parte del jurado encargado de seleccionar el mejor plato del país.

“Buscamos identificar todo ese potencial de los estudiantes del SENA y cómo es su crecimiento dentro de este gran mundo de la gastronomía. Cuando se habla de la escogencia de un plato, se buscan ingredientes que tengan correlación con la región que representan y, sobre todo, que tengan sabor”, afirmó el chef colombiano Fredy Pertuz, integrante del jurado de SENA Cocina 2026.

Entre los invitados internacionales se encuentra la chef turca Ezgi Yurtseven, quien compartirá conocimientos sobre técnicas de cocción con leña y carbón, así como métodos de ahumado en frío y caliente para potenciar perfiles aromáticos en carnes y vegetales.

Por su parte, el chef brasilero Edvaldo Caribé expondrá cómo ha integrado las técnicas modernas de BBQ con los métodos ancestrales de fuego y ahumado desarrollados por pueblos amerindios.

El director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, extendió una invitación a la ciudadanía para asistir a las actividades programadas teniendo en cuenta que la entrada será gratuita y el acceso a talleres, conferencias y eventos académicos estará abierto al público durante los tres días del festival.