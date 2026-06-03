Asamblea de Cocina Tradicional convoca a sesión extraordinaria este 8 de junio

La Asamblea del Sector de Cocina Tradicional convoca oficialmente a todos sus integrantes a la Sesión Extraordinaria que se realizará el próximo lunes 8 de junio de 2026, a las 4:00 p. m., en las instalaciones de la Biblioteca y Centro Cultural Pie de la Popa.

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Este espacio participativo tiene como finalidad dar continuidad al fortalecimiento de los procesos organizativos y culturales del sector. A través del diálogo colectivo, los portadores de saberes y representantes trabajarán en la socialización de avances, propuestas académicas del consejo de cocina y en el diseño de estrategias de cara a las próximas convocatorias del año, asegurando la salvaguardia del patrimonio gastronómico de la ciudad.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, señaló: “El fortalecimiento de nuestra cocina tradicional sigue siendo una prioridad en nuestra agenda cultural y social. Estas sesiones extraordinarias son los espacios democráticos idóneos para escuchar al sector, articular esfuerzos y garantizar que las próximas convocatorias reflejen las necesidades reales de nuestros cocineros y matronas en los barrios y corregimientos”.

Por su parte, Shirley Tuñón, directora del IPCC, afirmó: “Asumimos este encuentro con el firme compromiso de respaldar los procesos organizativos de la cocina tradicional, que es un pilar fundamental de nuestra identidad. Desde el IPCC trabajaremos de la mano con la asamblea y el consejo para que la planeación de las actividades académicas y las futuras convocatorias dignifiquen el saber de nuestros portadores y potencien la gobernanza cultural de Cartagena”.

Los organizadores agradecen la puntual asistencia y el compromiso constante de cada uno de los participantes con este importante proceso cultural y comunitario que impulsa la identidad local.