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19 jun 2026 Actualizado 20:07

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El Pulso del Fútbol, 19 de junio del 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre el 11 que debe presentar Colombia el martes en su segundo partido del Mundial.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 17: Colombia Head Coach Nestor Lorenzo looks on prior to the FIFA World Cup 2026 Group K match between Uzbekistan and Colombia at Mexico City Stadium on June 17, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 17: Colombia Head Coach Nestor Lorenzo looks on prior to the FIFA World Cup 2026 Group K match between Uzbekistan and Colombia at Mexico City Stadium on June 17, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 17: Colombia Head Coach Nestor Lorenzo looks on prior to the FIFA World Cup 2026 Group K match between Uzbekistan and Colombia at Mexico City Stadium on June 17, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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¿Se está jugando bien fútbol en el Mundial? El Pulso del Fútbol, 19 de junio del 2026

¿Se está jugando bien fútbol en el Mundial? El Pulso del Fútbol, 19 de junio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la primera fase del mundial, César dijo: “Me alegra por la clasificación de los mexicanos, este país es maravilloso, además, los mexicanos están con nosotros” Sobre el tema Steven agregó:” Los comentarios de los mexicanos es que nunca habían escuchado cantarse un himno con el coraje, con la fuerza y con las ganas con las que se escuchó el miércoles en el estadio Azteca”.

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