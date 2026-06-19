¿Se está jugando bien fútbol en el Mundial? El Pulso del Fútbol, 19 de junio del 2026 00:00:00 34:12 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la primera fase del mundial, César dijo: “Me alegra por la clasificación de los mexicanos, este país es maravilloso, además, los mexicanos están con nosotros” Sobre el tema Steven agregó:” Los comentarios de los mexicanos es que nunca habían escuchado cantarse un himno con el coraje, con la fuerza y con las ganas con las que se escuchó el miércoles en el estadio Azteca”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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