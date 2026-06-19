El Pulso del Fútbol, 19 de junio del 2026
El Pulso del Fútbol debate sobre el 11 que debe presentar Colombia el martes en su segundo partido del Mundial.
¿Se está jugando bien fútbol en el Mundial? El Pulso del Fútbol, 19 de junio del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la primera fase del mundial, César dijo: “Me alegra por la clasificación de los mexicanos, este país es maravilloso, además, los mexicanos están con nosotros” Sobre el tema Steven agregó:” Los comentarios de los mexicanos es que nunca habían escuchado cantarse un himno con el coraje, con la fuerza y con las ganas con las que se escuchó el miércoles en el estadio Azteca”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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