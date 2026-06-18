Presidente de Senado pidió respetar resultados electorales: “Diferencias se resuelven en las urnas”

El presidente del Senado, el liberal Lidio García, hizo un llamado a reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial del domingo, “evitando invitaciones a protestas en las calles si los resultados no les favorecen”.

García escribió en su cuenta de X: “Rechazamos cualquier intento de desconocer las instituciones electorales o de alterar el orden público. Colombia merece un ejemplo de civilidad: diálogo, legalidad y paz, sea cual sea el ganador”, dijo.

El llamado llega ante la posibilidad de que tras el cierre de las urnas el próximo domingo, se promuevan manifestaciones en rechazo a los resultados, desde ambas campañas que se enfrentarán en segunda vuelta.

“La democracia colombiana se fortalece cuando sus resultados se respetan sin condiciones. Rechazamos cualquier intento de desconocer las instituciones electorales o de alterar el orden público”, agregó el senador.

Según dijo, en vísperas de la segunda vuelta, “Colombia merece un ejemplo de civilidad: diálogo, legalidad y paz, sea cual sea el ganador. Las diferencias se resuelven en las urnas, no incitando a la violencia de nuestro pueblo”.