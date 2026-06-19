Cali recibirá a Colombia en una ventana clave rumbo al Mundial FIBA 2027 ante Chile y Brasil

Cali volverá a ser protagonista del baloncesto internacional. La Federación Colombiana de Baloncesto confirmó que el Coliseo Evangelista Mora será el escenario donde la Selección Colombia Masculina de Mayores disputará sus dos partidos como local durante la próxima ventana de las Clasificatorias al Mundial FIBA 2027.

El equipo nacional enfrentará a Chile el próximo 3 de julio a las 9:00 de la noche y cerrará esta jornada en casa ante Brasil el 6 de julio a las 7:00 de la noche, dos encuentros importantes para las aspiraciones del conjunto colombiano de seguir avanzando en el camino mundialista.

Antes de llegar a Cali, Colombia tendrá que enfrentar como visitante a Venezuela el 30 de junio en Barquisimeto, en el inicio de una ventana que será determinante para definir sus posibilidades de clasificación.

El regreso de la Selección al Coliseo Evangelista Mora reafirma a Cali como una de las ciudades más importantes para el desarrollo del baloncesto en el país. La capital vallecaucana ha sido sede de diferentes compromisos del equipo nacional y nuevamente tendrá la oportunidad de recibir a los aficionados que acompañarán al quinteto dirigido por Tomás Díaz.

La jornada también tendrá presencia vallecaucana, luego de que cinco jugadores de Toros del Valle fueran incluidos en la preselección nacional. Miguel Ruiz, Samuel Mojica, Cristian Solís, Hayner Montaño y Kevin Quiñónez hacen parte del grupo de jugadores que buscarán quedarse con un lugar en la convocatoria definitiva para esta ventana internacional.

Colombia llega a estos compromisos con un balance de dos victorias y una derrota. El seleccionado nacional consiguió triunfos ante Venezuela, por 80-78, y frente a Chile como visitante, con marcador de 78-86. Su única caída fue contra Brasil en territorio brasileño, donde perdió 101-72.

Los duelos ante Venezuela, Chile y Brasil serán claves para que Colombia pueda acercarse a la siguiente fase del clasificatorio, en la que se medirá ante selecciones como República Dominicana, México y Estados Unidos.

Los aficionados ya pueden adquirir las entradas para acompañar a la Selección Colombia a través de DTICKET.CO.