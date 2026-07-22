Bomberos de Neiva alertan por aumento de incendios debido al fenómeno de El Niño

Neiva

De acuerdo con el organismo de socorro, la mayoría de estos incendios son ocasionados por acciones irresponsables de algunos ciudadanos. Además, la llegada del fenómeno de El Niño, anunciada por el IDEAM, incrementará las altas temperaturas y los fuertes vientos.

Según Francisco Mora Pabon, de la oficina de gestión de riesgo, comentó que “Neiva atendió cerca de 800 emergencias durante el primer semestre del año. Entre los casos más recurrentes se encuentran incendios en lotes, vegetación, basureros, escombreras y quemas de colchones y residuos sólidos”.

Las autoridades recordaron que las personas que provoquen incendios podrán ser objeto de medidas correctivas con el apoyo de la Policía Nacional. Inicialmente se aplicarán comparendos educativos, pero quienes reincidan podrán enfrentar sanciones económicas contempladas en la normatividad vigente.

Como parte de la estrategia de prevención, el Cuerpo Oficial de Bomberos desarrollará campañas en redes sociales y jornadas de sensibilización para promover el uso adecuado de los números de emergencia, explicar las medidas de autoprotección durante las olas de calor.