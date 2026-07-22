Capturado en Garzón presunto integrante del Cartel de los más buscados en el Huila

Neiva

El capturado era solicitado por las autoridades judiciales para responder por los delitos de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego agravado por la utilización de menores de edad, concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Registraba 13 anotaciones judiciales por diferentes conductas delictivas.

El hombre identificado con el alias de “Mil Amores”, quien figuraba entre los integrantes del Cartel de los Más Buscados. El procedimiento fue ejecutado por unidades de inteligencia e investigación criminal, luego de varios meses de seguimiento e intercambio de información.

El coronel Javier Alberto Duarte de la policía Huila, comento que “el hombre tendría una trayectoria criminal cercana a los 15 años y estaría vinculado con actividades ilícitas cometidas en el departamento del Caquetá. Llegó al Huila con la intención de ocultarse de la acción de la justicia, estableciéndose en sectores rurales y periféricos de Garzón”.

Con este resultado, la Policía Nacional aseguró que se golpea de manera importante a una estructura delincuencial y se fortalece la seguridad en el municipio de Garzón y el departamento del Huila. El llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo, garantizando absoluta reserva de la información suministrada.