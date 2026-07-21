Felipe Olave reafirma su apuesta por el Huila y el desarrollo de la región

Neiva

El vínculo del empresario Felipe Olave con el Huila comenzó desde su nacimiento en Neiva, donde cursó sus primeros estudios antes de trasladarse a Bogotá para estudiar ingeniería. Aunque no obtuvo el título profesional, relató que desde joven inició su camino empresarial, primero en la industria de la confección y posteriormente en la organización de grandes conciertos, experiencia que marcó el inicio de su trayectoria en los negocios.

Durante una entrevista con Caracol Radio, Olave explicó que, pese a desarrollar proyectos en Colombia, Estados Unidos y España, mantiene la convicción de invertir en su tierra natal. Afirmó que el Huila cuenta con un enorme potencial gracias a su ubicación, la diversidad de climas, la fertilidad de sus tierras y el talento humano, factores que, en su concepto, aún no han sido suficientemente aprovechados.

El empresario también manifestó que uno de los principales retos es fortalecer la confianza en la región y evitar que el capital y el talento huilense busquen oportunidades en otros lugares. En ese sentido, sostuvo que es necesario generar condiciones para que más inversionistas crean en el departamento y para que los jóvenes encuentren oportunidades laborales sin tener que salir del Huila.

Olave señaló que su mayor propósito es dejar un legado de desarrollo para el departamento y ser recordado como una persona que contribuyó a transformar la región. “Yo espero que la gente me recuerde con cariño y que mi legado sea, Felipe Olave empujó el desarrollo de la región y la cambió”. Agregó que espera motivar a otros empresarios a invertir en el Huila. A su juicio, el crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de la confianza en el territorio son fundamentales para impulsar el futuro del departamento.