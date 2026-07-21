Felipe Olave reafirma su apuesta por el Huila y el desarrollo de la región
El empresario huilense habló de sus raíces, su visión para la región y las razones que lo motivan a invertir en Neiva.
Neiva
El vínculo del empresario Felipe Olave con el Huila comenzó desde su nacimiento en Neiva, donde cursó sus primeros estudios antes de trasladarse a Bogotá para estudiar ingeniería. Aunque no obtuvo el título profesional, relató que desde joven inició su camino empresarial, primero en la industria de la confección y posteriormente en la organización de grandes conciertos, experiencia que marcó el inicio de su trayectoria en los negocios.
Durante una entrevista con Caracol Radio, Olave explicó que, pese a desarrollar proyectos en Colombia, Estados Unidos y España, mantiene la convicción de invertir en su tierra natal. Afirmó que el Huila cuenta con un enorme potencial gracias a su ubicación, la diversidad de climas, la fertilidad de sus tierras y el talento humano, factores que, en su concepto, aún no han sido suficientemente aprovechados.
El empresario también manifestó que uno de los principales retos es fortalecer la confianza en la región y evitar que el capital y el talento huilense busquen oportunidades en otros lugares. En ese sentido, sostuvo que es necesario generar condiciones para que más inversionistas crean en el departamento y para que los jóvenes encuentren oportunidades laborales sin tener que salir del Huila.
Olave señaló que su mayor propósito es dejar un legado de desarrollo para el departamento y ser recordado como una persona que contribuyó a transformar la región. “Yo espero que la gente me recuerde con cariño y que mi legado sea, Felipe Olave empujó el desarrollo de la región y la cambió”. Agregó que espera motivar a otros empresarios a invertir en el Huila. A su juicio, el crecimiento económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de la confianza en el territorio son fundamentales para impulsar el futuro del departamento.
Valentina Gasca
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...