Cerca de 800 delitos se han registrado en la Ruta 45 entre 2024 y 2026

Neiva

La Asamblea Departamental realizó un debate de control político para analizar la creciente inseguridad en la Ruta 45, corredor que comunica a Neiva con Mocoa. Durante la sesión se conoció que entre los años 2024 y 2026 se han registrado cerca de 1.000 hechos delictivos, siendo los hurtos a personas, motocicletas y vehículos, además de los homicidios, los delitos de mayor impacto.

En el debate también se recordó que se cumple un año de la masacre ocurrida en la vía entre Timaná y Pitalito, donde fueron asesinadas tres personas, entre ellas una adolescente. Asimismo, se cuestionó que las 15 cámaras de seguridad instaladas por la concesionaria Ruta al Sur estén ubicadas únicamente en peajes, estaciones de pesaje y centros operativos.

Según Omar Alexis Diaz, diputado, expreso que “entre las diferentes autoridades encargadas de la seguridad del corredor vial. Aunque en la zona operan 114 policías de tránsito y cerca de 600 militares, se aseguró que no existe una estrategia conjunta para intervenir los lugares y horarios donde con mayor frecuencia actúan los delincuentes”.

Las cifras evidencian un aumento sostenido de la criminalidad, en 2024 se reportaron 324 delitos, en 2025 fueron 365 y en lo corrido de 2026 ya suman 170 casos. Como resultado del debate se acordó conformar una mesa técnica para revisar las inversiones en seguridad y priorizar la adquisición de drones, equipos tecnológicos y herramientas que fortalezcan la vigilancia de la zona.