Preparan segunda brigada odontológica masiva para ampliar la atención en El Juncal, Huila

Neiva

El líder de la brigada odontológica realizada en el centro poblado de El Juncal, en Palermo, anunció que trabajan en una segunda jornada masiva que esperan desarrollar antes de finalizar el año. El propósito es ampliar la cobertura alcanzada en la primera intervención y continuar brindando atención a una comunidad afectada por la fluorosis, enfermedad causada por los altos niveles de flúor presentes en el agua.

Felipe Buitrago Restrepo, odontólogo y líder de la iniciativa, explicó que la primera brigada realizada en mayo permitió atender a más de 300 personas durante dos días, una cifra que representa un avance significativo frente al primer acercamiento realizado en octubre del año pasado, cuando solo fueron atendidos seis pacientes. La jornada contó con un equipo de 24 voluntarios, entre ellos cerca de doce odontólogos y especialistas en salud oral.

Beyond The Smile, una iniciativa social impulsada por Dental Concept Design. Foto Relacionada Ampliar Beyond The Smile, una iniciativa social impulsada por Dental Concept Design. Foto Relacionada Cerrar

La segunda jornada hace parte de Beyond The Smile, una iniciativa social impulsada por Dental Concept Design que busca acercar tratamientos odontológicos estéticos gratuitos a comunidades con acceso limitado a estos servicios. Tras los resultados obtenidos en El Juncal, los organizadores esperan consolidar el proyecto en el Huila y posteriormente replicarlo en otros departamentos del país, con nuevas brigadas en regiones como San Andrés y Providencia, Boyacá, Cundinamarca, Casanare y Meta.

Buitrago hizo un llamado a la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Palermo y demás entidades para vincularse a esta iniciativa y ampliar el número de beneficiarios. “Queremos pedir a los entes reguladores, a la gobernación y a la alcaldía que también puedan participar en esta segunda brigada”, manifestó. Asimismo, invitó a los habitantes de El Juncal a estar atentos a la convocatoria de la próxima jornada, con la que esperan duplicar la atención y seguir promoviendo el acceso a la salud oral en comunidades que históricamente han enfrentado dificultades para recibir este tipo de servicios.