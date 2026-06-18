Vallecaucanos se destacaron en la segunda Válida Nacional de BMX Freestyle en Armenia

El BMX Freestyle vallecaucano volvió a destacarse en el panorama nacional tras su participación en la segunda válida de la Copa Nacional de BMX Freestyle, disputada en Armenia, Quindío, donde los representantes del departamento consiguieron importantes resultados en varias categorías.

La actuación estuvo encabezada por las hermanas Liz y Queen Villegas, quienes ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente, en la competencia nacional, consolidando una vez más al Valle del Cauca como una de las principales potencias de esta disciplina en Colombia.

Otro de los nombres destacados fue el de Damián Castrillón, quien se impuso nuevamente en la categoría de 15 años y más, resultado que lo mantiene como uno de los principales favoritos para dominar el calendario nacional durante el resto de la temporada.

Por su parte, el palmirano Sebastián Cuéllar finalizó en la cuarta posición de la categoría élite. Aunque llegaba con expectativas altas tras haber conquistado el Campeonato Suramericano en esa misma pista el año anterior, algunas caídas durante la competencia le impidieron pelear por el podio.

El entrenador Alejandro Caro valoró el desempeño general de la delegación y destacó el respaldo recibido por parte de Indervalle durante el evento.

“El acompañamiento de Indervalle fue supremamente valioso para nosotros. Contamos con metodóloga, fisioterapeuta y un apoyo muy profesional durante toda la competencia”, señaló.

La válida reunió a riders de diferentes regiones del país y tuvo un significado especial al ser uno de los eventos de referencia en el camino hacia los Juegos Nacionales de 2027, donde el BMX Freestyle tendrá participación por primera vez.

Más allá de los resultados, Caro aseguró que el principal reto de la disciplina sigue siendo la falta de infraestructura especializada para entrenar en el departamento.

“El Valle tiene muchísimo talento y deportistas con nivel para competir internacionalmente. Sin embargo, seguimos necesitando escenarios adecuados para practicar. Nuestro deporte requiere repetición constante y precisión, y eso solo se logra teniendo espacios idóneos para entrenar”, explicó.

Tras su paso por Armenia, los deportistas vallecaucanos continuarán su preparación para los compromisos internacionales previstos durante el segundo semestre del año, entre ellos la Copa Mundo de Alabama, el Campeonato Continental de Costa Rica y el Campeonato Mundial de Arabia Saudita, eventos que marcarán el inicio de la ruta clasificatoria hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.