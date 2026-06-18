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18 jun 2026 Actualizado 01:42

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Ubeimar Delgado, exgobernador del Valle, asumió como Senador de la República

Reemplaza al ex senador, que renunció a la curul en el Congreso de la República.

Ubeimar Delgado llevó a la gobernación del Valle al primer puesto a nivel Nacional en desempeño fiscal y recuperó la categoría especial. Sacó a la gobernación de la Ley 550.

Ubeimar Delgado llevó a la gobernación del Valle al primer puesto a nivel Nacional en desempeño fiscal y recuperó la categoría especial. Sacó a la gobernación de la Ley 550.

Ubeimar Delgado llevó a la gobernación del Valle al primer puesto a nivel Nacional en desempeño fiscal y recuperó la categoría especial. Sacó a la gobernación de la Ley 550.
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Este miércoles 17 junio de 2026 tomó posesión el exgobernador del Valle del Cauca Ubeimar Delgado Blandon, debido a que el ex senador Oscar Barreto renunció a su curul.

Este cargo en el Congreso de la República lo asume Ubeimar para concluir esta legislatura que finaliza este 20 de julio.

Jorge Ubeimar Delgado Blandón, nacido en Ríofrío, en el Valle del Cauca, es un político conservador.

Fue elegido como gobernador del departamento el 1 de julio de 2012 en elecciones atípicas para reemplazar al destituido Héctor Fabio Useche y tomó posesión del cargo el 6 de julio de 2012.

Previamente había sido concejal de Cali, representante y senador.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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