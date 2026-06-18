En Cali cayó cerebro financiero de alias ‘Dimax’: INTERPOL lo buscaba por estafa en España

Un golpe a las finanzas del crimen organizado propinaron las autoridades, tras la captura en Cali de Emilio Jiménez Galves, alias ‘El Español’, señalado como el principal articulador financiero de la organización criminal liderada por alias ‘Dimax’ y requerido mediante circular roja de INTERPOL por las autoridades de España.

De acuerdo con la investigación, alias ‘El Español’ habría sido el responsable de ocultar y legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas, convirtiéndose en una pieza clave dentro de la denominada “oficina de cobro” asociada a la estructura criminal.

Las autoridades lo señalan de liderar un esquema de lavado de activos mediante la compraventa de vehículos de alta gama y bienes inmuebles, mecanismos que presuntamente permitían ingresar dinero de origen ilícito al sistema financiero legal.

Según la Policía, el capturado mantenía vínculos con estructuras dedicadas a la extorsión, el tráfico de estupefacientes y la ejecución de homicidios selectivos, por lo que su captura representa un fuerte impacto contra el músculo económico que sostenía las operaciones criminales de la organización.

Alias ‘El Español’ era requerido por la justicia española por el delito de estafa a gran escala y quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, mientras avanzan los trámites para su eventual extradición.