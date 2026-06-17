Dispositivo de seguridad en Juanchaco, La Bocana y Piangüita, en Buenaventura, por vacaciones

Usar el chaleco salvavidas durante todo el recorrido y asegurarse de que la embarcación cuente con los elementos mínimos de seguridad exigidos por la normativa marítima colombiana, es una recomendaciones.

Con el inicio de la temporada de vacaciones de mitad de año 2026, que inició oficialmente con el pasado puente festivo del domingo 14 de junio y que irá hasta el domingo 12 de julio, la Dirección General Marítima, Dimar, activó el dispositivo de Seguridad Integral Marítima, en el marco de la campaña “Colombia Navega Segura en Buenaventura, en sectores como Juanchaco, La Bocana y Piangüita—, Guapi y Tumaco, incluyendo puntos como El Morro y El Bajito, así como el Parque Nacional Natural Gorgona.

Los operativos consisten en realizar controles preventivos, inspecciones a embarcaciones, verificaciones a empresas de transporte marítimo de pasajeros y jornadas de sensibilización dirigidas a turistas, navegantes, operadores marítimos y comunidades costeras.

El propósito de este dispositivo de seguridad marítimo y fluvial, consiste en fortalecer la seguridad en la navegación para salvaguardar la vida humana y promover un turismo responsable, con el fin de garantizar condiciones seguras para el desarrollo de actividades náuticas, recreativas y turísticas durante una de las temporadas de mayor movilidad marítima del año.