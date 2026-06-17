🔴 Ghana vs. Panamá EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por el Grupo L del MUNDIAL 2026

En el BMO Field de la ciudad de Toronto, en Canadá, se juega el segundo partido del Grupo J entre la selección de Ghana y Panamá. El equipo africano regresa a la Copa Mundial por quinta vez en su historia, y la segunda consecutiva luego de haber jugado en Qatar 2022, donde no logró pasar de la fase de grupos.

Por su parte, la selección dirigida por Thomas Christiansen disputará el segundo mundial de su historia, luego de su participación en Rusia 2018, donde tampoco avanzó de la fase de grupos.

Así llegan los equipos

Panamá aseguró su presencia en el Mundial luego de quedar en la primera posición del grupo A en la tercera ronda clasificatoria de la Concacaf, donde venció a Surinam, Salvador y Guatemala.

El seleccionado centroamericano llega ubicándose en la posición 34 del ranking de la FIFA, y en sus últimos dos encuentros previos al Mundial registró una victoria y una derrota, perdiendo 6-2 con Brasil y venciendo 4-2 a la selección de República Dominicana.

Por su parte, la selección dirigida por Carlos Queiroz, quien fue técnico de la selección Colombia, se ubica en el puesto 74 del ranking de la FIFA, y en sus amistosos previos al mundial registró una derrota 2-0 frente a México y un empate a un gol con Gales.

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