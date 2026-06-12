Gobierno de Delcy Rodríguez firmó contratos con transnacionales energéticas luego de permiso de OFAC

Este jueves, 11 de junio, fue el turno de la británica Shell. En un acto en el Palacio de Miraflores, en Caracas, encabezado por Delcy Rodríguez, se firmó una licencia para el desarrollo de una primera fase de exploración y explotación del campo de gas Loran, ubicado en la fachada atlántica entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

Este campo, que estuvo sin operar 23 años, cuenta con siete yacimientos, de los cuales seis son transfronterizos con la isla.

Rodríguez, que calificó de “histórica” esta firma, dijo que este acuerdo con Shell permitirá un “aprovechamiento adecuado del gas para la exportación” y anunció que también se suscribieron varios acuerdos para el “desarrollo integral de las unidades de producción” en dos campos ubicados en el estado de Monagas, al este del país.

Previamente, el 10 de junio, Rodríguez, junto al presidente de la estatal Pdvsa, Héctor Obregón, firmó un memorando de entendimiento con la transnacional tecnológica Schlumberger, conocida ahora como SLB, que tiene como objetivo, según indicaron las autoridades venezolanas, explorar oportunidades de cooperación en materia de servicios petroleros y de gas con “tecnología de vanguardia”.

Acuerdos firmados tras autorización de la OFAC

Vale recordar que la OFAC emitió esta semana siete nuevas autorizaciones que establecen, entre otras cosas, que las licencias petroleras vinculadas a Venezuela deben estar respaldadas por contratos con empresas autorizadas y sujetas a condiciones de control, reporte y cumplimiento. Entre las compañías mencionadas figuran Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol.

Las nuevas autorizaciones señalan además que los contratos deberán estar sometidos a jurisdicción estadounidense y que cualquier pago dirigido a personas o entidades bloqueadas por la OFAC deberá realizarse en cuentas designadas por el Tesoro de Estados Unidos.

Las licencias también contemplan la negociación de contratos para inversiones futuras, condicionadas a la aprobación de licencias específicas por parte de la OFAC y restricciones para operaciones con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.

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