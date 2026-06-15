Venezuela dice que cayeron “centros operativos” criminales con muerte del ‘Niño Guerrero’

El Gobierno venezolano calificó el operativo que resultó en la muerte de alias “Niño Guerrero” como una "operación combinada" con Estados Unidos en el estado Bolívar, al sureste del país. (Foto: Caracol Radio / Cortesía )

El Gobierno de Venezuela aseguró este lunes que cayeron “centros operativos” criminales con la muerte de Héctor Guerrero, conocido como el ‘Niño Guerrero’, considerado el líder máximo de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, en una operación coordinada con Estados Unidos en una región minera en el sureste del país suramericano.

El Ministerio de Comunicación venezolano aseguró que las operaciones de inteligencia y despliegue territorial ejecutadas “en colaboración con los organismos de seguridad de Estados Unidos quebraron los centros operativos de las principales organizaciones criminales del país, con la caída” del ‘Niño Guerrero’.

Su muerte, según Caracas, responde a una “planificación estratégica sostenida orientada al desmantelamiento logístico de las bandas transnacionales”.

Además, el país caribeño “mantiene canales activos de asistencia técnica e intercambio de información con redes policiales globales”, señaló la cartera de Comunicación.

El pasado viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que el Comando Sur de su país “lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito” al ‘Niño Guerrero’, líder de la banda de origen venezolano calificada como terrorista por Washington, un operativo en el estado Bolívar (sureste) que fue posteriormente confirmado por Caracas.

Trump aseguró que el ataque fue coordinado con sus “amigos de Venezuela” con quienes colabora de “manera excelente”.

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro, indicó que la operación se desarrolló con apoyo tecnológico especializado y mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre ambos países, que restablecieron relaciones en marzo, luego de siete años de ruptura.

Este operativo, sobre el que organizaciones exigen transparencia, se ejecutó dos meses después de la aprobación de la nueva Ley de Minas que permite la llegada de inversores extranjeros a estas zonas.

Por su parte, la líder opositora venezolana y nobel de paz 2025, María Corina Machado, agradeció el sábado al presidente de EE.UU. por sus acciones contra “grupos armados, organizaciones criminales y mafias”.