Pitalito decreta ley seca y toque de queda para garantizar la seguridad electoral

Neiva

La Alcaldía de Pitalito anunció la implementación de medidas especiales de seguridad con motivo de las elecciones del próximo domingo. Según explicó la administración, las decisiones fueron adoptadas tras las recomendaciones del Puesto de Mando Unificado y buscan garantizar la convivencia ciudadana y el normal desarrollo de la jornada democrática.

Entre las disposiciones adoptadas se encuentra la ley seca total en las zonas urbanas y rurales del municipio, que comenzará el sábado en horas de la tarde y se extenderá hasta el lunes a las 6:00 de la mañana. Asimismo, se decretó toque de queda desde las 7:00 de la noche del domingo hasta las 6:00 de la mañana del lunes, con algunas excepciones para personal de salud, organismos de seguridad, funcionarios electorales y viajeros.

Yider Luna, mandatario local, afirmo que “las medidas responden a las alertas recibidas por las autoridades y a los recientes hechos de tensión registrados durante actividades proselitistas en el municipio. En ese sentido, hizo un llamado al respeto por la democracia y a aceptar los resultados electorales en un ambiente de paz”.

Autoridades, también invitan a la ciudadanía a contribuir con cultura ciudadana, promoviendo el respeto por las normas y el cuidado de los espacios públicos. Se tienen previsto que al municipio lo custodien cerca de 300 hombres de la fuerza pública, que garanticen la calma y tranquilidad de los comicios.