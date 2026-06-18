🔴 Suiza vs. Bosnia EN VIVO | Siga la transmisión del partido de la segunda fecha del Grupo B

La segunda jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026 traerá un duelo determinante entre Suiza y Bosnia y Herzegovina, dos selecciones que empataron en su estreno y que ahora buscarán una victoria que las acerque a los octavos de final. El encuentro se disputará en Los Ángeles y podría marcar el rumbo de ambos equipos en una zona que se mantiene completamente abierta.

Previa del partido

Suiza llega a este compromiso con la sensación de haber dejado escapar una gran oportunidad en la primera fecha. El conjunto helvético se adelantó rápidamente en el marcador frente a Catar, pero terminó concediendo el empate en los minutos finales para firmar un 1-1 que fue considerado una de las sorpresas de la jornada inaugural.

Suiza sigue siendo uno de los favoritos para avanzar de ronda y cuenta con antecedentes recientes que respaldan su candidatura. Los suizos sólo han perdido dos de sus últimos 17 partidos de fase de grupos en grandes torneos, con un balance de siete victorias y ocho empates, además de haber alcanzado la fase eliminatoria en los tres Mundiales anteriores.

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Por su parte, Bosnia y Herzegovina también debutó con empate tras igualar 1-1 frente a Canadá. Aunque el conjunto balcánico dejó escapar la victoria en los minutos finales, el resultado fue valorado positivamente debido a la dificultad del rival y al contexto de jugar frente a uno de los países anfitriones.

Los dirigidos por Sergej Barbarez atraviesan un gran momento y acumulan nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota, registrando cuatro victorias y cinco empates. Sin embargo, una curiosa estadística acompaña a los bosnios: sus últimos seis compromisos terminaron igualados tras los 90 minutos reglamentarios.

Una victoria en Los Ángeles supondría un paso gigantesco para Bosnia en su objetivo de clasificarse por primera vez a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo como nación independiente. Mientras tanto, Suiza buscará hacer valer su experiencia en este tipo de torneos para encaminar su clasificación y evitar complicaciones de cara a la última jornada del Grupo B.

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