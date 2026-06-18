La Reina Popular del Bambuco 2026 y su parejo destacan el esfuerzo detrás de la corona

Neiva

Tras obtener el título de Reina Popular del Bambuco 2026, Laura Sofía Lizcano Vargas tiene claro que el mayor desafío será representar con orgullo las tradiciones sampedrinas y contribuir a mantener en alto el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro en su versión 65°. La soberana indicó que trabajará para honrar la confianza depositada por quienes la eligieron como la reina del pueblo.

La actual Reina Popular del Bambuco destacó que la corona es el resultado de cinco meses de preparación junto a su parejo oficial, Edgar Gómez Rodríguez, un proceso marcado por la disciplina, el esfuerzo y largas jornadas de ensayo. “Fueron miles de horas de ensayo, muchas lágrimas, pero aquí estamos muy fuertes y con la ayuda de Dios”, expresó.

Por su parte, Gómez destacó que el éxito alcanzado fue el resultado de un trabajo basado en la disciplina, la puntualidad y la confianza mutua. El bailarín aseguró que desde el inicio visualizó a Laura Sofía como la futura reina y recordó las madrugadas de ensayo en el Parque de la Música para perfeccionar cada detalle de la presentación.

Edgar Gómez, quien tuvo a su cargo la preparación de la soberana, resaltó que el proceso estuvo marcado por el compromiso y la constancia de ambos. “Yo siempre le hice saber a Laura Sofía que la disciplina es súper importante. Cuando tuvimos ensayos previos en el Parque de la Música le decía: ‘Visualízate que aquí te vas a coronar’. Y mira cómo son las cosas de Dios, se cumplió”, afirmó. Ahora, el parejo acompañará a la Reina Popular en la promoción de las festividades sampedrinas y en las actividades culturales programadas durante su reinado.