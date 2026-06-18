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18 jun 2026 Actualizado 14:09

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Santa Marta

El Parque Nacional Natural Tayrona reabre al público luego de finalizar el cierre temporal

Los visitantes podrán ingresar por Bahía Concha, Neguanje y vía marítima, mientras Parques Nacionales Naturales de Colombia implementa medidas preventivas temporales para garantizar condiciones seguras de acceso al área protegida.

Foto: Cabo San Juan, Parque Nacional Natural Tayrona / Cortesía: PROCOLOMBIA

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Tras la finalización del período de cierre temporal Respira Tayrona, el Parque Nacional Natural Tayrona reabre sus puertas a visitantes nacionales y extranjeros con medidas de manejo orientadas a garantizar condiciones seguras de acceso y disfrute de una de las áreas protegidas más emblemáticas del país.

Como parte de estas medidas preventivas, Parques Nacionales Naturales de Colombia informa que el ingreso terrestre por los sectores de Calabazo y Zaíno–Cañaveral permanecerá temporalmente restringido, debido a situaciones que afectan la movilidad en zonas aledañas al área protegida y al corredor vial Santa Marta–Palomino.

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Los visitantes podrán ingresar con normalidad a través de los sectores de Bahía Concha y Neguanje, así como por vía marítima, accesos que continuarán operando de manera habitual durante la implementación de esta medida.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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