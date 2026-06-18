Horóscopo del profesor Salomón HOY 18 de junio 2026: Virgo y Acuario, es hora de reflexionar

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este jueves 18 de junio de 2026, en donde signos como Virgo y Acuario destacan por su llamado a la reflexión sobre sus relaciones interpersonales, mientras que casos como cáncer y piscis hablan sobre un nuevo aire para superar una mala etapa.

El 18 (1+8=9) destaca por ser el número de la transformación. Los que nacen bajo este número son consideradas personas con un don para adaptarse e innovar en todos los apartados de su vida. Su número es el 3876.

A los cumpleañeros el profesor Salomón les recomienda hacerse un baño con arroz, o sea, agarrar dos manojos de arroz crudo y arrojarlos hacia arriba. Mientras realiza esto, recite: “Llega plata como arroz, riqueza como arroz en este nuevo año que comienza”.

Recomendaciones del día

Para hoy, en honor a la patria, se lleva el amarillo.

El número, 4458.

La fruta para comer: mango.

Actualmente, está desarrollándose la luna nueva, que habla de nuevos comienzos y nuevas oportunidades que se presentarán para todos.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Haga un borrón y cuenta nueva en cualquiera de las cosas que esté viviendo y que le tengan con mal genio, tristeza o desánimo. Una de las recomendaciones del tarot es que si puede armar un viaje, no lo dude dos veces, pues esto será una recarga de energía para afrontar los próximos retos que se acercan.

Número: 5914

Tauro

Taurinos, es momento de dejar atrás el mal genio. Esto enfocado en los miedos que tienen internalizados, además de viejos rencores. Si quieren avanzar, deben enfocarse en ustedes mismos y dejar que la misma vida sea quien juzgue las buenas o las malas acciones de las personas, así se liberarán de muchas cargas.

Número: 8419

Géminis

No deje las cosas a medias, cumpla con lo que se compromete. Sepa que el tarot está prediciendo muy buenas cosas para esta casa Zodiacal. Agradezca lo bueno que tiene, porque de ahí pronto verá un gran beneficio y por eso tiene que seguir haciendo las cosas muy bien. Es un periodo interesante y cuanyo más interesante, más responsabilidad y más seriedad se debe tener.

Número: 2399

Cáncer

El tarot ha mostrado cartas para que inicie un proceso de reconciliación con su conciencia. Si ha perdido un trabajo, una pareja, dinero u incluso un ser querido, debe empezar a hacer cosas para salir del círculo de tristeza en donde se está encerrando. Para esto debe tener mucho cuidado, no pelee o se dé disgustos con nadie. Es mejor reconciliarse con la vida e ir avanzando con cada etapa del duelo.

Número: 9950

Leo

Lo más importante ahora es que priorice la armonía con su familia, pareja o hijos en caso que tenga; pero también sepa que hay algo muy interesante de una noticia laboral. Hay un ascenso, un cambio o tal vez una oferta que llegue de trabajo o de labor que le va a llenar de alegría, así que sepa ordenas las prioridades para recibir estas bendiciones.

Número: 1290

Virgo

¡Buenas noticias! Pronto llegará una buena oportunidad económica, adminístrela de una mejor forma. Sepa que, relacionado o no, también habrá movimiento en la parte emocional. Si tuvo alguna discusión, malentendido o agresión con algún cercano, es mejor que tome las cosas con calma y evite escalar las cosas. Mejor busque la forma de arreglar, de controlar o de equilibrar la parte emocional para evitar otro incendio.

Número: 5168

Libra

Todo lo que tenga que ver con la familia debe sostenerlo con armonía, paz, comprensión, tranquilidad y felicidad. Recuerde que mientras no haya bendiciones de alegría y de unión en su núcleo, no puede haber progreso y estabilidad. En este sentido, algunos librianos deben tener en cuenta que hay buenos augurios para un cambio de trabajo en caso de necesitarlo o buscar vacantes.

Número: 9270

Escorpio

Felicitaciones, Escorpión, porque los arcanos hablan de que se arreglan algunas situaciones económicas que quería, además que hay unos proyectos nuevos que va a poder llevar a cabo. Por otra parte, quienes quieran invertir con algo de finca raíz, una casa, un apartamento, puede ser una muy buena época y se le dará una buena oportunidad para poderlo lograr.

Número: 6228

Sagitario

El arcano de la justicia dice que todo lo que tenga que ver con demandas, pensiones, herencias, papeles o documentos que había pendientes se solucionarán pronto. Por otra parte, los sagitarianos atrevidos tendrán la oportunidad de triunfar en los juegos de azar. La suelta es loca y a cualquiera le toca, pruebe su suerte.

Número: 3945

Capricornio

El tarot dice que debe seguir adelante con sus responsabilidades. Para esto necesita dejar el ego y la victimización, pues tenga en cuenta que todos llevamos una cruz de una o de otra manera. Además, hay que entender que las cargas se hacen pesadas cuando no quiere aceptarlas, pero siempre van a estar ahí. Es momento de cambiar la perspectiva de estas cosas para hallar los ánimos.

Número: 3945

Acuario

¡OJO! El profesor Salomón enfatiza que hay que mantener una conexión espiritual fuerte con lo que sea que crea, porque ese será el triunfo y la protección para realizar sus proyectos con convicción. Por otro lado, hay cosas que debe analizar respecto a sus relaciones personales:

¿Qué quiere del amor?

¿Cómo están sus cercanos?

¿Qué debe cambiar?

¿Qué puede mejorar

Tenga esto muy en cuenta y no se deje llevar por el conformismo y la rutina.

Número: 2587

Piscis

El tarot habla de energías nuevas, o sea que está volviendo a tomar oxígeno y tendrá las capacidades de salir adelante con sus dificultades, para fortalecer su vida y lograr las cosas que quiere. Sepa que se está fraguando algo muy favorable con el extranjero. Puede ser papeles, trabajo o viajes, pero en definitiva saldrá muy bien y le dará una gran alegría.

Número: 6092

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