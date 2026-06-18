Estados Unidos levanta el bloqueo naval contra Irán

En portada, mujeres Iraníes viendo un buque comercial pasando por el estrecho de Ormuz. (Photo by Kaveh Kazemi/Getty Images) / Kaveh Kazemi

Estados Unidos levantó el bloqueo naval de los puertos iraníes impuesto durante la guerra, tras el acuerdo que sus presidentes firmaron a distancia para poner fin al conflicto, pero persiste la incertidumbre sobre las conversaciones previstas en Suiza para avanzar en el pacto.

El acuerdo marco sienta las bases para terminar con el conflicto desatado el 28 de febrero por los ataques israelo-estadounidenses contra Irán, que ha causado miles de muertos y ha trastocado la economía mundial.

Además, establece el camino para un período de 60 días de negociaciones en detalle sobre la dilución del uranio enriquecido de la república islámica.

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Sin embargo, no está claro si ambas partes (que no mantienen relaciones diplomáticas desde 1979) celebrarán la ceremonia de firma prevista inicialmente el viernes en Suiza.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, declaró que espera viajar a Suiza durante el fin de semana para negociaciones técnicas, aunque advirtió que los planes podrían cambiar. En Irán, la agencia Tasnim afirmó que “nada está confirmado” respecto al viaje de la delegación iraní.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, dijo que había aprobado un acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra, a pesar de tener una “opinión diferente”, sin dar más detalles.

Guerra en Irán: disminuye el tráfico en el estrecho de Ormuz por bloqueo y aumentan los incidentes. Ampliar Guerra en Irán: disminuye el tráfico en el estrecho de Ormuz por bloqueo y aumentan los incidentes. Cerrar

Jamenei también señaló, en su primera reacción al acuerdo, que “es evidente” que las futuras conversaciones con Estados Unidos se celebrarán de forma directa, cara a cara, sin que eso signifique “aceptar sus puntos de vista”.

Ya hay grietas

Las conversaciones anunciadas en un lujoso hotel suizo deben abordar el levantamiento de las sanciones contra Irán, y el compromiso estadounidense de crear un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.

Pero Trump negó que Estados Unidos fuera a desembolsar esa suma.

“No hay ningún pago de 300.000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Son noticias falsas! Todo lo que hay para Estados Unidos es éxito, precios del petróleo más bajos y victoria. Miren el mercado de valores”, dijo Trump en su red Truth Social, donde atribuyó las críticas a la oposición demócrata.

El texto del memorando de entendimiento prevé que Estados Unidos suspenda, desde el momento de su firma, sus sanciones sobre la venta de petróleo iraní. También se comprometen a levantar todas sus restricciones en caso de que se alcance un acuerdo definitivo, al término de un período de negociaciones de 60 días.

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Armamento en la mira

Ambos países también abordarán un mecanismo para gestionar las reservas de uranio iraní “recurriendo, como mínimo, a un método de dilución in situ bajo la supervisión de la OIEA (Organización Internacional de Energía Atómica)”, una “gran victoria” según Washington.

Buques navegando por el estrecho de Ormuz. (Foto: NORBERT SCHILLER / AFP) / NORBERT SCHILLER Ampliar Buques navegando por el estrecho de Ormuz. (Foto: NORBERT SCHILLER / AFP) / NORBERT SCHILLER Cerrar

La diplomacia iraní puntualizó que el potente programa de misiles del país no formará parte de las negociaciones.

Esas concesiones, como parte de la negociación a lo largo de dos meses con Irán, con la mediación de países musulmanes, provocaron duras críticas desde Israel.

“Si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, quizá no atacaría al único aliado poderoso que aún me queda en todo el mundo”, replicó Vance.

También ha habido críticas en la prensa estadounidense, que incide en el uso de miles de millones de dólares para conducir las hostilidades y un posible reforzamiento del poder de Irán, al término de una guerra en la que el presidente Donald Trump empezó apelando a un cambio de régimen en Teherán.

Para el negociador en jefe iraní Baqer Qalibaf “este acuerdo constituye el fracaso de Estados Unidos” frente a Irán.