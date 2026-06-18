Esta paz ficticia es un entendimiento de 60 días, no un acuerdo: Ely Karmon sobre EE.UU. e Irán

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Esta paz ficticia es un entendimiento de 60 días, no un acuerdo: Ely Karmon sobre EEUU e Irán

El investigador del Instituto de Lucha contra el Terrorismo de la Universidad de Richmond en Israel, Ely Karmon, analizó el reciente acercamiento entre Irán y Estados Unidos y advirtió que no se trata de un acuerdo de paz sólido, sino de un “entendimiento temporal de 60 días para negociar, altamente inestable y condicionado por la dinámica militar de la región."

El experto afirmó que Irán sigue operando dentro de un “axis de resistencia” junto a actores como Hezbollah y los hutíes, lo que representa una amenaza no solo para Israel, sino también para Europa y países árabes moderados.

Karmon aseguró que este bloque no busca estabilidad, sino expansión estratégica, lo que impide hablar de un escenario real de paz.

“No es un eje de paz, es un eje agresivo que intenta destruir elementos moderados del mundo árabe.”

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: