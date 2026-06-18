¿Es un show o Estados Unidos sí quiere que se calme la guerra?: Analista sobre acuerdo con Irán

Donald Trump y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, firmaron en la noche del miércoles el memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y permitir la libre navegación en el estrecho de Ormuz, según reconocieron al mismo tiempo fuentes de la Casa Blanca y medios estatales iraníes. La firma electrónica del documento se produjo tras la cena en Versalles del presidente norteamericano, adelantándose al acto oficial que estaba inicialmente previsto para el viernes en Bürgenstock, Suiza.

Lea también: Trump asegura que el estrecho de Ormuz estará “completamente abierto” el viernes

El memorándum de 14 puntos, filtrado horas antes a medios norteamericanos, incluye el compromiso de Irán de no producir armas nucleares. EEUU levanta por su parte las sanciones a Irán y respalda un plan de reconstrucción con sus socios regionales de al menos 300.000 millones de dólares. Ambas partes se comprometen a negociar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días.

Con la firma, el estrecho de Ormuz será reabierto al instante y el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes será levantado de inmediato, indicó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha actuado como mediador. Por el estrecho de Ormuz transita una quinta parte del petróleo mundial.

En una declaración conjunta, los miembros del G7 celebraron el acuerdo como una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera cualquier arma nuclear y abordar las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas.

En el marco de este acuerdo en 6 AM W de Caracol Radio se habló con el profesor Meisam Ajlaqui.

¿Israel se tranquilizará como lo ha pedido Donald Trump?

“Es difícil decir esto porque hay algunas informaciones que no tenemos, lo que está pasando dentro de Israel, según su fuerza pueden seguir una guerra y pueden soportar las respuestas de Irán. Así que, según lo que hemos conocido durante todos estos años, nos dice que no va a quedarse quieto Israel y va a hacer algo para que esto no siga. Pero de otro lado vemos que Estados Unidos, ahora también tiene sus beneficios. Cada país tiene sus beneficios y hasta un nivel puede soportar”, indicó el analista.

Dijo que algo que se está manifestando es que Estados Unidos ya no podía seguir con la guerra y por eso se encargó del acuerdo.

Le puede interesar: Israel vulneró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán con un ataque mortal en el sur del Líbano

Estrecho de Ormuz

Sobre el Estrecho de Ormuz, el analista fue enfático en aclarar que según las leyes internacionales ese territorio perteneces una gran parte a Irán y otra a Omán, “no tiene ni un metro que sean aguas internacionales”, por eso se puede pedir algo por el servicio de mantenerlo bien y seguro, hasta este momento todo era gratis, pero con el paso de la guerra se cambiaron varios temas.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: