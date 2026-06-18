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18 jun 2026 Actualizado 19:10

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El Pulso del Fútbol, 18 de junio del 2026

El Pulso del Fútbol califica la actuación de los jugadores de la Selección Colombia después del partido frente a Uzbekistán

Jaminton Campaz (derecha), jugador de Colombia, celebra su gol contra Uzbekistán. Foto: Getty Images.

Jaminton Campaz (derecha), jugador de Colombia, celebra su gol contra Uzbekistán. Foto: Getty Images. / Ryan Pierse - FIFA

Jaminton Campaz (derecha), jugador de Colombia, celebra su gol contra Uzbekistán. Foto: Getty Images.
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¿Debe hacer cambios Colombia ante Congo? El Pulso del Fútbol, 18 de junio del 2026

¿Debe hacer cambios Colombia ante Congo? El Pulso del Fútbol, 18 de junio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron la actuación de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, Steven dijo: “Usted por que se estresa si digo que Colombia tiene cosas por corregir” Al tema, César agregó: “Usted me dice, yo estoy tranquilo, pero hay que mejorar la recuperación, la creación, la velocidad, la estrategia, eso no tiene sentido Steven, entonces no está tranquilo, es como si yo fuera chef, me dice que está muy bueno, pero después me dice que tengo que mejorar la sazón, la presentación, la temperatura”.

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