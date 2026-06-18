Jaminton Campaz (derecha), jugador de Colombia, celebra su gol contra Uzbekistán. Foto: Getty Images. / Ryan Pierse - FIFA

¿Debe hacer cambios Colombia ante Congo? El Pulso del Fútbol, 18 de junio del 2026 00:00:00 33:04 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron la actuación de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, Steven dijo: “Usted por que se estresa si digo que Colombia tiene cosas por corregir” Al tema, César agregó: “Usted me dice, yo estoy tranquilo, pero hay que mejorar la recuperación, la creación, la velocidad, la estrategia, eso no tiene sentido Steven, entonces no está tranquilo, es como si yo fuera chef, me dice que está muy bueno, pero después me dice que tengo que mejorar la sazón, la presentación, la temperatura”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube