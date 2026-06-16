Campaña de Abelardo de la Espriella denuncia baja representación de jurados en Reino Unido

Según explicó en diálogo con Caracol Radio, la jornada ha transcurrido con una alta participación de colombianos y sin mayores contratiempos. Sin embargo, señaló que la campaña presentó una queja formal ante la Embajada de Colombia por la baja representación de personas postuladas por su equipo para integrar las mesas de votación.

De acuerdo con Hoyos, la campaña inscribió 52 personas como jurados, pero únicamente ocho fueron seleccionadas durante los días de votación.

Incluso, aseguró que en algunas jornadas no contaron con ningún jurado designado y en otras, solo tuvieron entre uno y tres representantes para un total de 34 mesas.

“Hicimos una denuncia con relación a la selección de los jurados, de las mesas de votación, debido a que nosotros hicimos un registro de por lo menos, 52 jurados para promoverlos para que fueran elegidos, valga la redundancia, como jurados de las mesas. Y nos encontramos con la sorpresa de que no tenemos jurados de nuestro partido en las mesas”, dijo la abogada.

Esta denuncia ya fue notificada en la Embajada de Colombia en Reino Unido

La coordinadora indicó que solicitó una explicación formal a la Embajada sobre los criterios utilizados para la designación de los jurados. Según afirmó, la respuesta recibida, remitida por el Consulado, fue que el proceso de selección ya había concluido y no era posible realizar modificaciones.

“No, yo realmente pasé una carta formal a la embajada directamente aquí solicitando una explicación, pero la respuesta que recibimos por el consulado, es que ya estaban las personas seleccionadas y prácticamente no había nada más que hacer”, agregó la coordinadora de campaña.

Finalmente, Hoyos precisó que su inconformidad se centra en ”la representación de las personas postuladas por la campaña y aclaró que no puede afirmar a qué partidos pertenecen los demás jurados designados, ya que esa información no es de conocimiento público”.