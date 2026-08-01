Pese al alto al fuego, Israel mató 152 palestinos en Gaza durante julio

El Ejército israelí mató en la Franja de Gaza a al menos 152 palestinos en el mes de julio, según el recuento centralizado del Ministerio de Sanidad de la Franja, basado en los diferentes hospitales.

Entre los fallecidos, hay 113 hombres, seguidos de 21 adolescentes y niños, además de 14 mujeres y 8 ancianos, de acuerdo con el desglose por edad y sexo. La edad media de los fallecidos es de 32,8 años.

Solo el pasado 21 de julio, un ataque aéreo israelí mató a un padre, a su esposa y a sus cuatro hijos en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza, además de incendiar su casa, según informaron funcionarios de salud.

Cifras al alza

Hoy sábado, 1 de agosto, ataques israelíes acabaron con la vida de al menos tres gazatíes en el centro y norte del enclave, de acuerdo con fuentes médicas.

En el primero, dos personas fueron asesinadas cuando un dron israelí bombardeó a un grupo de personas en el barrio de Sheij Radwan, al noroeste de la ciudad de Gaza, confirmó el Hospital Al Shifa.

Bombardeo en Gaza el 10 de septiembre de 2025. FOTO: Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu via Getty Images / Anadolu Ampliar Bombardeo en Gaza el 10 de septiembre de 2025. FOTO: Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu via Getty Images / Anadolu Cerrar

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Horas más tarde, el cuerpo del palestino Saber Muhamad Jalil Rabie, de la ciudad de Deir Al Balah (centro), llegó al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, junto con un herido, como consecuencia de un ataque israelí contra su vivienda, confirmó el centro médico.

También en Deir el Balah, Israel bombardeó un campamento de desplazados, creando un cráter inmenso que sepultó decenas de tiendas y destruyó en el impacto varios almacenes de medicamentos del Hospital aledaño de Al Aqsa, según un comunicado del Ministerio de Sanidad y testigos.

Bombardeo en Gaza. Foto: Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu via Getty Images / Anadolu Ampliar Bombardeo en Gaza. Foto: Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu via Getty Images / Anadolu Cerrar

Estos ataques se producen a diario, pese a la entrada en vigor de un alto el fuego auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 10 de octubre de 2025.

Desde esa fecha, 1.225 gazatíes han muerto en la Franja, más de 200 de ellos cerca de la denominada ‘línea amarilla’ donde las tropas israelíes siguen apostadas y controlan militarmente (disparando a quien se les acerque) alrededor del 70 % del territorio palestino.

Búsqueda de cuerpos

Los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí recuperaron 112 cadáveres entre los escombros en que quedaron convertidas varias viviendas familiares en la ciudad de Gaza, confirmó esta organización sobre una operación que concluyó este sábado tras dos semanas de búsqueda.

“Durante una extenuante búsqueda que duró aproximadamente 136 horas, los equipos lograron recuperar los cuerpos y restos de 112 mártires, entre ellos 40 niños, 38 mujeres y 7 personas con discapacidad”, detalla el comunicado de la Defensa Civil, que señala que las viviendas, situadas en el barrio de Sabra, fueron atacadas por Israel “con sus habitantes dentro”.

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El coronel Muhamad abu Dan, de Defensa Civil y a cargo del proyecto de recuperación de cuerpos, añadió que los equipos no pudieron localizar otros 157 cuerpos que permanecen desaparecidos en esta zona.

Según abu Dan, los rescatistas se han visto obligados a excavar a mano ante la falta de maquinaria, y es posible que numerosos cuerpos fueran pulverizados debido a la fuerza de las explosiones.

Extraer muertos en una Gaza convertida en un cementerio al aire libre no resulta una tarea sencilla. El gobierno israelí prohíbe, en una extensa lista de bienes que las ONG califican de “arbitraria”, tanto la entrada de materiales de reconstrucción como de maquinaria pesada a la Franja.