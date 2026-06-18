Colpensiones asegura que fondos privados adeudan $28 billones por traslados

Neiva

Jaime Dussán Calderón, presidente de Colpensiones, afirmó que los fondos privados de pensiones adeudan cerca de 28 billones de pesos a la entidad. Según explicó, estos recursos corresponden a afiliados que se han trasladado al régimen público mediante el artículo 76 de la Ley 2381. Actualmente se han concretado 158.000 traslados.

De acuerdo con Dussán, estos movimientos han representado más de 16 billones de pesos y la meta es alcanzar los 200.000 traslados antes del 16 de julio. Además, indicó que cerca de 32.000 de los afiliados trasladados ya fueron pensionados por Colpensiones.

El funcionario señaló que los fondos privados deben transferir los recursos correspondientes a los afiliados que se acogieron al cambio de régimen. Agregó que Colpensiones habilitó mecanismos para facilitar dichas transferencias mediante diferentes instrumentos financieros.

Asimismo, advirtió que, si los recursos no son trasladados dentro de los plazos establecidos, podrían adoptarse medidas para garantizar el dinero de los afiliados. Recordó además que la Corte Constitucional tiene hasta el 16 de julio para pronunciarse sobre la vigencia de la Ley 2381.