Disidencias Farc pierden media tonelada de marihuana en Florida, Valle: duro golpe del Ejército

Tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional incautaron cerca de media tonelada de marihuana en zona rural del municipio de Florida, Valle.

La operación se desarrolló en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, durante un procedimiento en el que el estupefaciente era transportado por la vereda La Rivera.

En el lugar también fueron incautadas dos motocicletas, las cuales, junto con el cargamento, quedaron a disposición de las autoridades competentes.

De acuerdo con el Ejército Nacional, este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de estructuras criminales que delinquen en la región, entre ellas las asociadas a la disidencia de las Farc, ‘DAgoberto Ramos’.

El coronel Pedro Leguizamón, comandante del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi de la Tercera Brigada, señaló que durante lo corrido de 2026, en diferentes puestos de control, se han incautado aproximadamente 700 kilogramos de marihuana.

“Con esto logramos afectar las finanzas de estas estructuras criminales y su capacidad de operación en el territorio”, indicó el oficial.