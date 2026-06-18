Abatido otro presunto delincuente en Medellín: van 12 casos en 2026

Medellín, Antioquia

Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín entregaron información respecto a las operaciones y acciones realizadas en las últimas horas. Es así como se conoció que, gracias a las cámaras LPR, se logró el reconocimiento de dos motos que tenían alertas por presuntamente haber participado en casos de hurto.

Ante la alerta, de forma inmediata, desde la central 123 se activó la reacción y persecución por parte de la Policía en la comuna de Laureles. A una de estas motos se le dio el pare; el vehículo se detuvo, se identificaron a sus dos ocupantes y se inmovilizó la moto. Sin embargo, la otra moto decidió no parar.

“Este tipo, que se creyó muy vivo, que no hizo caso a la orden de pare y que intentó evadir a la Policía, pues precisamente le tocó soportar que arrancaran una persecución detrás de él”, señaló Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

Lo que sucedió después es que el sospechoso desenfundó un arma de fuego e intimidó a los uniformados, ante lo cual el policía, desde su moto, le disparó una sola vez. El impacto hizo que la persona cayera. Como consecuencia de las heridas recibidas, tuvo que ser trasladado a un centro asistencial; sin embargo, tiempo después falleció.

Este caso no es aislado. Hace unos días, en un intento de fleteo, dos delincuentes intentaron asaltar a una patrullera de la Policía Nacional que se encontraba de civil y se disponía a iniciar su turno. El hecho terminó con la captura inmediata de los involucrados gracias a la rápida reacción de los uniformados que estaban de guardia. Como resultado, uno de los presuntos delincuentes resultó herido y posteriormente falleció, mientras que el otro fue capturado en el lugar.

“Van 12 personas, 12 bandidos que han sido abatidos, neutralizados, dados de baja, seis de ellos por procedimientos de la fuerza pública, los otros seis en el marco del ejercicio de la legítima defensa. El incremento deja claro cuál es el mensaje, que aquí no nos da miedo, enfrentar a los bandidos”, finalizó señalando el secretario Manuel Villa.