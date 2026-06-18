Autoridades de Medellín reportan aumento del 6% en decomiso de armas ilegales

Medellín, Antioquia

Las autoridades de Medellín, en coordinación con la Policía Nacional, reportan un aumento de hasta el 6 % en la incautación de armas de fuego, lo que representa un avance significativo en la prevención de delitos en la ciudad.

Hasta el momento se han decomisado más de 341 armas de fuego, más de 160 armas traumáticas y más de 40.000 armas blancas. Estas cifras fortalecen la estrategia de seguridad al retirar de las calles herramientas usadas por delincuentes.

“Un arma que se le quita a un bandido es un arma que se incauta. Es literalmente delitos que se están dejando de cometer, por lo menos en el corto y en el mediano plazo”, afirmó el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

En una reciente acción, las autoridades ejecutaron dos diligencias de registro y allanamiento en el sector de Manrique El Pomar, con las que se afectó al grupo delincuencial organizado La Terraza.

Los dos lugares en su fachada parecían ser casas normales, sin embargo, al momento de ingresar los uniformados a estas viviendas, se percataron que estas era centros de acopio de armamento ilegal, y un acopio y distribución de estupefacientes. En los operativos se capturaron dos personas: una mujer de 24 años y un menor de 16 años.

Elementos incautados en el procedimiento:

• 4 pistolas (una de ellas modificada para silenciador)

• 2 revólveres

• 17 cartuchos

• 1 libra de marihuana

• 1.416 pastillas de droga sintética

• Más de 70 dosis de tusi

• 66 dosis de base de coca

• Insumos químicos (ketamina, adrenalina, lactosa y cafeína)

• Elementos para dosificación y notas contables de la actividad ilícita

Las armas incautadas están siendo verificadas para determinar su posible participación en delitos previos.