Retiran bandera de disidencias en el norte de Antioquia tras denuncias de constreñimiento electoral

Banderas de las disidencias de las Farc en el Norte de Antioquia. Foto: Cuarta Brigada.

Angostura, Antioquia

Soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional retiraron una bandera y una pancarta alusivas a la estructura 36 de las disidencias de las Farc que habían sido instaladas en la vereda Los Pinos, en el municipio de Angostura, norte de Antioquia.

Las banderas del grupo armado tenían mensajes alusivos al frente Jeferson Martínez del bloque del Magdalena Medio y Arnulfo Castellano y estaban instaladas en zona rural del municipio.

De acuerdo con las autoridades, la intervención hace parte de las acciones desplegadas para contrarrestar las estrategias de intimidación y presión que los grupos armados ilegales pretenden ejercer sobre la población civil, así como fortalecer las condiciones de seguridad y tranquilidad en el territorio.

Constreñimiento electoral y violencia en el norte de Antioquia

En los últimos días se ha aumentado el pie de fuerza en esta subregión, luego de conocerse denuncias sobre presuntos casos de constreñimiento electoral de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 21 de junio.

Según las autoridades departamentales, en municipios como Angostura y Campamento integrantes de grupos armados ilegales habrían citado a reuniones a habitantes de las zonas rurales para ejercer presiones, imponer restricciones a la movilidad e intentar obligarlos a votar por un candidato específico.

Ante esta situación, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se desplazó este jueves 18 de junio al Norte del departamento para liderar una reunión de seguridad junto a la Fuerza Pública y verificar las medidas adoptadas para garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas sin amenazas ni presiones.

El mandatario departamental señaló que el objetivo es reforzar la presencia institucional y asegurar que la jornada electoral se desarrolle en condiciones de libertad y transparencia en los municipios donde se han reportado riesgos para la participación democrática.