Frustran robo a patrullera frente a una estación de policía en Medellín

Medellín

Un insólito intento de fleteo se registró en Medellín cuando dos delincuentes intentaron asaltar a una patrullera de la Policía Nacional, sin percatarse de que se encontraba justo en la entrada de su lugar de trabajo. El hecho terminó con la captura inmediata de los involucrados gracias a la rápida reacción de los uniformados que se encontraban de guardia.

El incidente ocurrió en la calle 41 con carrera 75, en inmediaciones de la Estación de Policía Laureles. En ese punto, dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta abordaron a la patrullera en el momento en que se disponía a ingresar a las instalaciones policiales. Los delincuentes la intimidaron con un arma de fuego con el único objetivo de despojarla de su motocicleta personal.

Al percatarse de la agresión contra su compañera, el personal que permanecía dentro de la estación reaccionó de manera inmediata. Los policías salieron al punto exacto del asalto, impartieron órdenes de captura y redujeron a los delincuentes en cuestión de segundos. Durante el operativo de control, uno de los presuntos delincuentes resultó lesionado, mientras que el otro fue capturado ileso en el lugar.

En el procedimiento, las autoridades lograron la incautación de una pistola, un proveedor, tres cartuchos —uno de los cuales se encontraba modificado— y un teléfono celular. Todo el material y la motocicleta en la que se transportaban los delincuentes pasaron a formar parte de las pruebas del caso.

Los detenidos, dos jóvenes de 18 y 21 años, fueron trasladados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ahora deberán responder ante la justicia por los delitos de tentativa de hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, mientras se define la situación judicial de ambos.